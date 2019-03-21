21 Марта 2019
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Экономика В России

Минприроды оценило стоимость воды, леса и животных в России

Министерство природных ресурсов оценило стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России. Ранее в ведомстве назвали стоимость запасов нефть и газа.

По состоянию на конец 2017 г. стоимость древесных лесных ресурсов составила 5,52 трлн руб. Дороже всего запасы лиственницы - порядка 1,3 трлн руб., и сосны - 1,19 трлн руб.

Поверхностные и подземные воды министерство оценило в 486 млрд руб., а ресурсы животного мира - в 640,6 млн руб.
В составе последних министерство учло только лимитированные виды животных, добыча которых ограничена (косули, северный олени,сайгаки и пр.). Волки, лисицы, зайцы, бобры, птицы не учитываются, сообщает РБК.

Ранее министерство подсчитало, что запасы нефти в России оцениваются почти в 40 трлн руб., а природного газа - в 11 трлн руб.

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Минприроды оценило стоимость воды, леса и животных в России

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Теги: Минприроды, оценка запасов, стоимость леса, стоимость воды, стоимость животных



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