21 Марта 2019
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Общество В бывшем СССР Украина

Украина стала мировым лидером по недоверию к власти

Жители Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к своей власти. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на аналитически-консультативную фирму Gallup.
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Отмечается, что только 9% жителей имеют доверие к своему правительству, и это самый низкий уровень доверия в мире уже второй год подряд. Это также намного ниже среднего показателя для постсоветских республик (48%) и среднего показателя в мире (56%).

Во время президентства Виктора Януковича доверие к власти было выше - около 20%. Однако с 2014 года оно пошло вниз. Только 12% сейчас верят в честность выборов, хотя пять лет назад таких было 26%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2016 году 81% украинцев отметили ухудшение своей жизни после "евромайдана". Примерно столько же считают, что страна движется в неправильном направлении.

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Украина стала мировым лидером по недоверию к власти

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Теги: Украина, власть



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