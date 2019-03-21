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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Завершено расследование "песочного" дела бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова

В прокуратуру Югры ушло "песочное" дело бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя окружного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Расследование завершено, ему вменяют злоупотребление полномочиями и превышение полномочий. Дело ушло в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы поступят в суд.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м. По факту этой сделки возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, полагают сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г.

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Завершено расследование "песочного" дела бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова

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Теги: Дмитрий Попов, песочное дело, обвинение



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