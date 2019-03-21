Комитет по этике РФС занялся "делом Погребняка" после заявления Дюкова

21 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область В России

Комитет по этике РФС занялся "делом Погребняка" после заявления Дюкова

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит дело нападающего "Урала" Павла Погребняка на следующей неделе. Об этом заявил председатель комитета Семен Андреев.
Читайте также:

Напомним, Погребняк назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Этими словами заинтересовались в РФС, теперь форварда могут дисквалифицировать.

Как сообщил Андреев "Спорт-Экспрессу", к ним поступило заявление по поводу слов Павла Погребняка, его подал новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков (на фото).

"Рассмотрим его на заседании 26 марта", - уточнил глава комитета.

Напомним, Погребняка уже поддержал экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, который заявил, что национальной команде "бразильцы не нужны".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Комитет по этике РФС занялся "делом Погребняка" после заявления Дюкова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Погребняк, Дюков, РФС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2019 08:19 Мск Аршавин поддержал Погребняка: зачем сборной России бразилец, если есть свои?
Ранее 18.03.2019 09:26 Мск В РФС рассмотрят слова Погребняка о темнокожих футболистах после обращения Премьер-лиги
Ранее 17.03.2019 15:05 Мск "Попахивает расизмом". Глава СПЧ прокомментировал слова Погребняка
Ранее 17.03.2019 12:59 Мск Футболист "Урала" посмеялся над темнокожими игроками российской сборной

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 990

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети