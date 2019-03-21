Комитет по этике РФС занялся "делом Погребняка" после заявления Дюкова

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит дело нападающего "Урала" Павла Погребняка на следующей неделе. Об этом заявил председатель комитета Семен Андреев.

Напомним, Погребняк назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Этими словами заинтересовались в РФС, теперь форварда могут дисквалифицировать.

Как сообщил Андреев "Спорт-Экспрессу", к ним поступило заявление по поводу слов Павла Погребняка, его подал новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков (на фото).

"Рассмотрим его на заседании 26 марта", - уточнил глава комитета.

Напомним, Погребняка уже поддержал экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, который заявил, что национальной команде "бразильцы не нужны".