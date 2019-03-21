Бывшая начальница отдела "Курганстальмоста" подозревается в коммерческом подкупе

В Кургане возбуждено уголовное дело на бывшую начальницу инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом предприятия "Курганстальмост" - женщину подозревают в коммерческом подкупе.

В прошлом году сотрудница получила от директора заинтересованного предприятия более 120 тыс. руб. за возможность поставки его продукции на "Курганстальмост", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.