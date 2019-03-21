Зауральская прокуратура нашла серьезные нарушения в деятельности Шуховского полигона ТБО
В деятельности Шуховского полигона твердых бытовых отходов прокуратура нашла массу нарушений.
Ограждение на полигоне частично повреждено, не обеспечивается надлежащий контроль за составом поступающих отходов, не осуществляется необходимая дезинфекция колесной техники, транспортирующей отходы, административные и складские помещения не защищены установками автоматической пожарной сигнализации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
На директора полигона возбуждены административные дела.