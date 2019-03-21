Зауральская прокуратура нашла серьезные нарушения в деятельности Шуховского полигона ТБО

Ограждение на полигоне частично повреждено, не обеспечивается надлежащий контроль за составом поступающих отходов, не осуществляется необходимая дезинфекция колесной техники, транспортирующей отходы, административные и складские помещения не защищены установками автоматической пожарной сигнализации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.





