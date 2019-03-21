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Вопрос о мандате Грудинина поднимут на всероссийской акции протеста

Власти нанесли очередной удар по политической карьере Павла Грудинина. Его появление во фракции КПРФ в Госдуме считалось уже почти решённым делом, однако сегодня ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат, посчитав помехой к этому "зарубежные счета", якобы не закрытые по состоянию на 2016 г.
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По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Центризбирком превысил свои полномочия, так как вообще не обязан был в этом разбираться.

"Все необходимые процедуры Грудинин прошёл, все предъявляемые документы прокуратуры и Налоговой службы фрагментарны и не учитывают одного простого обстоятельства: что если бы Грудинин не был избран в Госдуму, он бы и дальше оставался предпринимателем и вёл хозяйственную деятельность", - рассказал он Накануне.RU.

Также Сергей Обухов обратил внимание на проблему объективности документов, передаваемых по межгосударственному обмену. Почему-то данные на чиновников из "панамского досье" объявляются недействительными, а "какие-то документы, которые получены непонятно каким образом, объявляются действительными". Грудинина по ныне предъявленным претензиям никто не спрашивал, а те факты, которые ему вменяются по прокуратуре, он обжаловал в суде, и процесс в настоящее время ещё не закончен.

В этой связи, по мнению члена ЦК КПРФ, "очевиден политический заказ и решение не допустить второго по популярности политика в стране в Государственную думу".

"Власть его панически боится, его уже второй год полощут, а его рейтинг от этого только растёт", - подчеркнул собеседник Накануне.RU.

Как сообщил Сергей Обухов, партия настаивает, что мандат должен получить именно Грудинин. Решение будет обжаловано, вопрос планируется поднять 23 марта в ходе всероссийской акции протеста.

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Вопрос о мандате Грудинина поднимут на всероссийской акции протеста

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Теги: Мандат грудинина, павел Грудинин, Сергей Обухов



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