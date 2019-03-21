Мэрия Екатеринбурга прорабатывает вопрос о возможной организации выездных классов

Мэр уральской столицы Александр Высокинский встретился с родителями школьников, живущими в микрорайоне Краснолесье, и обсудил вопрос об организации выездных классов в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

Родители микрорайона высказали мнение, что не считают организацию подвоза детей из школы 181 в общеобразовательные организации, находящиеся в других микрорайонах города, целесообразной.

"Глава города прислушался к точке зрения родителей, но, тем не менее, вопрос необходимости данной меры еще будет прорабатываться", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее жители Академического и Краснолесья направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Поводом для обращения послужила приемная кампания в первые классы в 2019 году. Из-за неполадок на сайте Госуслуг в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений.

В конце февраля для родителей будущих первоклассников Екатеринбурга провели собрание, на которое пришли застройщики, директора управляющих компаний и школ, а также представители департамента образования во главе с Екатериной Сибирцевой. Было отмечено, что "резиновые" школы в городе будут работать, что называется, "на волевых", а новые здания обещают не раньше 2021 года.