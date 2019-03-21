Финансирование уборки пермских улиц от снега будет увеличено

Комитет гордумы Перми по бюджету налогам и финансам на сегодняшнем заседании рассмотрел предложение городской администрации об увеличении финансирования уборки улиц от снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее власти города предложили увеличить финансирование на 22 млн руб., объяснив необходимость увеличения финансирования большим количеством снега, который выпал в городе с января по март 2019 г. Дополнительные средства должны были пойти на уборку снега с дорог третьей и четвертой категории (частный сектор).

По данным "Ъ", депутаты согласились увеличить финансирование, но лишь на 9,7 млн руб., поскольку представители контрольно-счетной палаты указали на то, что вывозить снег с дорог четвертой категории запрещено.

Напомним, эта весна для пермяков стала настоящим испытанием. Так, например, неубранный с крыш снег повредил несколько балконов. С 4 по 10 марта от гололеда в Перми пострадали более 150 человек, в том числе заместитель министра строительства региона. Отчет о борьбе с гололедом депутаты гордумы заслушают на ближайшем заседании, которое состоится 26 марта. Вопрос включен в повестку.