В КПРФ не согласны с решением ЦИК не передавать мандат депутата Грудинину

В КПРФ не согласны с решением ЦИК отказать в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину. Депутат Госдумы Денис Парфенов считает, что власть испугалась вхождение предпринимателя в ГД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламентария.

"Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которую власти позиционировали, как честного и принципиального человека, вдруг, очень спешно "ушла" в отпуск. На заседании председательствовал ее заместитель - верный исполнитель государевой воли Николай Булаев. В зал заседаний не допустили большинство юристов КПРФ и заполнили его непонятной публикой и ангажированными СМИ", - рассказал депутат.

В КПРФ считают, что власти сознательно заблокировали Грудинину вхождение в высший законодательный орган России, исполняя политический заказ.

"КПРФ не согласна с таким решением подконтрольного правящему режиму ЦИКа! Мы призываем всех порядочных граждан России выйти 23 марта 2019 года на митинг за права граждан, против произвола властей и в поддержку Павла Грудинина!", - добавил Парфенов.

Как сообщало Накануне.RU, ЦИК отказал Павлу Грудинину в получении мандата депутата Госдумы, аргументируя это тем, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 г.

Ранее руководство КПРФ решило передать экс-кандидату в президенты мандат, освободившийся после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. В этой связи Грудинин должен был оставить руководство совхозом им. Ленина.