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Происшествия Пермский край

Пермяк провалился в яму, которую не заметил из-за аварии на "фекальном" коллекторе

В Перми коммунальщики третьи сутки продолжают чинить коллектор, из-за аварии на котором несколько улиц затопило фекалиями. Вечером 20 марта он лопнул в двух других местах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Пермводоканала".

Напомним, об аварии стало известно 19 марта. Очевидец выложил в соцсетях видео, на котором заявил, что "бежит сверху от "Гудвина", вниз по Уральской по трамвайным путям (трамваи не ходят), далее вниз по Лифанова и частично на улицу 1905 г.". Причиной потопа стал порыв коллектора диаметром 0,6 м.

В производственно-техническом отделе "Пермводоканала" Накануне.RU сообщили, что с аварией справились к вечеру 20 марта. Коллектор запустили, однако он сломался в двух других местах – возле дома №60 по Анри Барбюса и на перекрёстке Барбюса – Грачёва. Чинят коллектор два подрядчика – "Новогор-Прикамье" и ООО "Вид". При этом один человек из-за размытого после аварии снега не заметил яму и провалился в неё по пояс.

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Пермяк провалился в яму, которую не заметил из-за аварии на "фекальном" коллекторе

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Теги: авария, Пермводоканал, фекалии



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