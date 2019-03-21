Госдума приняла закон об индексации пенсий малоимущим пенсионерам

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении одобрили поправки в закон "О государственной социальной помощи", устанавливающие индексацию пенсий сверх прожиточного минимума, передает корреспондент Накануне.RU.

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О необходимости изменения порядка индексации пенсий президент России Владимир Путин сказал в послании. После этого Пенсионный фонд России признался, что реальный размер пенсий при нынешней методике не увеличивался, так как индексация происходит без учета прожиточного минимума.

Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января текущего года, доплаты получат порядка 4 млн человек.

Регионы, напомним, подсчитали размер доплат к пенсиям. В среднем сумма не превышает 500 руб.

Напомним, вопросы о дополнительной индексации пенсий, а также другие льготы пенсионерам и предпенсионерам рассматриваются в связи с началом повышения пенсионного возраста на пять лет. При этом некоторые обещанные президентом льготы на региональном уровне не работают.