Госдума приняла закон об индексации пенсий малоимущим пенсионерам

21 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество

Госдума приняла закон об индексации пенсий малоимущим пенсионерам

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении одобрили поправки в закон "О государственной социальной помощи", устанавливающие индексацию пенсий сверх прожиточного минимума, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

О необходимости изменения порядка индексации пенсий президент России Владимир Путин сказал в послании. После этого Пенсионный фонд России признался, что реальный размер пенсий при нынешней методике не увеличивался, так как индексация происходит без учета прожиточного минимума.

Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января текущего года, доплаты получат порядка 4 млн человек.

Регионы, напомним, подсчитали размер доплат к пенсиям. В среднем сумма не превышает 500 руб.

Напомним, вопросы о дополнительной индексации пенсий, а также другие льготы пенсионерам и предпенсионерам рассматриваются в связи с началом повышения пенсионного возраста на пять лет. При этом некоторые обещанные президентом льготы на региональном уровне не работают.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума приняла закон об индексации пенсий малоимущим пенсионерам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, индексация пенсий, пенсионеры, О государственной социальной помощи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2019 02:07 Мск Сегодня на Совете Госдумы рассмотрят законопроект о доплате пенсионерам
Ранее 28.02.2019 20:46 Мск Малообеспеченные пенсионеры получат допвыплаты до 1 июля

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 995

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети