Российские Су-27 заставили бомбардировщик США изменить курс над Балтийским морем

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика В-52.

Кадры полета B-52 над нейтральными водами Балтийского моря ведомство опубликовало на своей странице в YouTube.

После того как самолет ВВС США изменил траекторию и направился в сторону от границы РФ, Су-27 вернулись на аэродром базирования.

19 марта стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress был также замечен у границ России. Самолет больше полутора часов летал в районе Калининградской и Ленинградской областей. Лайнер взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд.

В начале марта Су-27 вынудил американский самолет-разведчик RC-135 удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель вернулся на базу.