Участок трассы М-5 "Урал" на подъезде к Екатеринбургу закроют до 15 июня

Возле свердловского села Патруши на 187 км федеральной трассы М-5 "Урал" на подъезде к Екатеринбургу отремонтируют путепровод. Из-за этого движение будет закрыто на несколько месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", рабочие обновят существующие бетонные конструкции, а также заменят деформационные швы и дорожное покрытие. Для того, чтобы максимально быстро провести ремонт, путепровод будет полностью закрыт для транспорта с 1 апреля по 15 июня 2019 года.

Объезд будет осуществляться через соседнюю развязку на 185 км трассы М-5 "Урал" (подъезд к Екатеринбургу). Водителей просят с пониманием отнестись ко всем временным неудобствам.