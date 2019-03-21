Тюменских студентов пересадят на велосипеды: тогда зачем парковка за миллиард рублей?

Скандальные планы по строительству студенческих общежитий в зеленом логу реки Тюменки, в историческом центре Тюмени, могут быть поставлены под сомнение, и уже не из-за позиции общественников и экологов, а из-за изменений нормативов градостроительного проектирования. По крайней мере вскрылись серьезные противоречия о целесообразности задуманного, передает корреспондент Накануне.RU.

Громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась год назад. Тогда информация случайно просочилась в прессу и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1000 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных рублей). После возмущений общественности и экологов чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить свое решение.

Однако власти и представители вуза весь год старались избегать того, чтобы говорить вслух об одной существенной детали — проект предполагает строительство подземной автомобильной парковки на 500 мест. Такой сложный и дорогостоящий инфраструктурный проект породил много вопросов у корреспондента Накануне.RU, и редакция сделала ряд официальных запросов на получение информации. В частности, мы интересовались: есть ли острая необходимость в дорогостоящей парковке на фоне дефицита мест в общежитиях в городе (по официальной информации, нехватка составляет 7 тыс. мест при 9 тыс. существующих).

В сухом остатке, анализируя ответ Главного управления строительства Тюменской области в лице заместителя губернатора Сергея Шустова, можно официально констатировать, что:

Проект пока не отправлен на повторную государственную экспертизу (первая попытка была неудачной).

Стоимость проекта не определена, как нет и самого решения о начале строительства, что естественно в отсутствие положительной экспертизы.

Проект уже предполагает подземную парковку на 400 мест (!), а не на 500, как планировалось, и она является "неотъемлемой частью общежитий". Сама парковка останется в собственности региона.

Будет ли взиматься плата за пользование парковкой со студентов и преподавателей, говорить пока "преждевременно и находится в компетенции будущего пользователя объекта".

А теперь самое главное: в обоснованиях на необходимость такого большого объема мест на дорогостоящей парковке для общежития на тысячу мест чиновники сослались на градостроительные нормативы, утвержденные приложением к решению Тюменской городской думы от 25.12.2014 № 243.

В указанной редакции говорится, что норматив парковки для подобного рода объекта составляет "5 мест на 3 преподавателя (сотрудника) и 10 студентов". После нехитрых подсчетов минимальное количество мест временного размещения транспортных средств составляет 382 машиноместа. Скорее всего, именно поэтому в ответе ГУС ТО и говорится уже о подземной парковке на 400 мест, а не на 500.

Ответы были даны нашей редакции 7 марта 2019 года.

И все бы ничего, если бы не очередное заседание комиссии тюменской гордумы по градостроительству и землепользованию, состоявшееся 21 марта 2019 года, на нем было принято решение об изменении нормативов, на которых и строились все расчеты чиновников по парковке.

Так, согласно решению комиссии, норматив теперь будет составлять "1 место на 12 преподавателей, сотрудников", то есть для общежитий реальная обоснованная необходимость составит 83 места (!), вместо 400-500 запланированных.

Как говорится в пояснительной записке к поправкам, официально такое решение принято "в целях совершенствования правового регулирования, направленного на пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторического наследия города и защиту окружающей среды". То есть все определения как раз подходят под аргументы в защиту и сохранения исторического зеленого лога в центре Тюмени, но не застройки.

"Изучив опыт зарубежных стран, следует вывод, что для стесненных территорий в крупных городах необходимо ограничить массовый въезд на такие территории", — также указывается в документе.

По словам директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрия Иванова, снижение количества паковочных мест у вузов и других учреждений в пять раз несет цель сделать центр города комфортным, а студентов следует пересадить на велосипеды и общественный транспорт.

"Решение прорабатывали с вузами, — заявил представитель мэрии. — Вузы пообещали, что будут проводить работу со студентами, чтобы они как можно меньше ездили на машинах".

Примечательно, но чиновник не стал связывать строительство общежитий с таким решением напрямую, заявив, что пока в мэрию, кроме "картинок", никаких иных официальных документов о строительстве не поступало.

Впрочем, сразу ряд депутатов высказали мнение, что студенческому кампусу не место в центре города, раз чиновники заговорили о "зарубежном опыте".

"Я искренне не понимаю, зачем в центре города делается общежитие студентов, и так не проехать и не пройти... Мы все ездим и испытываем дискомфорт. За границей такие кампусы, наоборот, выносят за пределы черты города, — заявил депутат Дмитрий Елагин и потребовал вынести такие объекты из центра Тюмени. — Нам горожане спасибо скажут".

Таким образом, заседание думской комиссии и изменения нормативов говорят о том, что в центре города строительство общежитий с дорогостоящей парковкой по государственной программе "развитие образования" является фактически нецелесообразным. Гораздо более удобнее и дешевле было бы разместить кампус на новой территории без конфликта, а сэкономленные деньги при отказе от подземной парковки пустить на расширение непосредственно мест в самих общежитиях, которых, как уже было сказано выше, сейчас в городе большой дефицит.

По словам нашего источника, знакомого с ситуацией, первоначальная сумма (по неофициальной информации), которая закладывалась под проект общежитий в 1 млрд руб., уже успела негласно вырасти до 3 млрд "деревянных". Во-первых, с момента объявления тендера на проведение изыскательных работ прошло почти три года. Во-вторых, цены тоже не стояли на месте.

Впрочем, можно только догадываться, почему так активно и рьяно лоббируется проект именно на месте лога. Скорее всего, для будущего застройщика такой проект станет лакомым куском — инфраструктура и сети подведены, рыть яму под парковку не надо, а затем увозить тысячи тонн грунта, да и потом парковку можно сделать и вовсе платной и снимать прибыль. И, пожалуй, сегодня в городе только одна компания может претендовать на такой проект — это местный "король госзаказа" в лице "Мостострой-11", которая уже имела опыт строительства подземной (и пока единственной по масштабу) в центре Тюмени подземной парковки на 300 машин под соусом "реконструкции площади 400-летия Тюмени". Тогда, несколько лет назад, проект потянул почти на 700 млн руб.



Проект экологической тропы на месте лога - альтернатива застройке