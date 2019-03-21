Воронежский губернатор поручил создать спецкомиссию в связи с ЧП со взрывом котельной

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение создать специальную комиссию по выявлению причин взрыва котельной в совхозе Масловский Новоусманского района и устранению его последствий, передает корреспондент Накануне.RU.

ЧП, в результате которого погибла проходившая мимо местная жительница, случилось утром 21 марта. Трагедия произошла в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится доследственная проверка. Котельная находилась на улице Школьная 1-го отделения совхоза "Масловский". Без отопления остались 18 жилых домов поселка, а также социальные объекты - школа и детский сад.

Как сообщили Накануне.RU, в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области , по поручению главы региона для выяснения обстоятельств происшествия на место выехал заместитель председателя правительства области Сергей Честикин. Александр Гусев поставил задачу в кратчайшие сроки организовать подключение всех оставшихся без отопления объектов к резервной котельной. Также губернатор направил соболезнования семьей погибшей и поручил оказать родственникам женщины материальную помощь.