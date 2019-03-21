21 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Аваков заявил, что не будет подчиняться Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него разногласия с президентом Петром Порошенко, которому он подчиняться не намерен. Об этом он сказал в программе Дмитрия Гордона.
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По словам Авакова, Порошенко хочет "контролировать абсолютно все" и чтобы на всех ключевых позициях были его люди.

"Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный", - сказал Аваков.

Он считает, что министр внутренних дел вообще не должен подчиняться президенту, так как это "отдельная институция в рамках Кабинета министров, замкнутая на парламент". Поскольку Порошенко считает иначе, то "отсюда и корни конфликта", подчеркнул глава МВД.

Таким образом, Аваков впервые открыто признал, что находится в конфликте с Порошенко, о чем Накануне.RU писало два месяца назад. Ранее он просто заявлял, что никому не позволит фальсифицировать выборы президента. 13 марта Аваков заявил, что на Украине будет новый президент.

Как сообщало Накануне.RU, на Авакова заведено дело о несоответствии его занимаемой должности. Политологи усматривают в этом ответный ход Порошенко, который хочет устранить Авакова за противодействие его предвыборной кампании.

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Аваков заявил, что не будет подчиняться Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Арсен Аваков



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