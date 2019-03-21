Выходец с Ямала вошел в правление "Газпрома"

Бывший гендиректор компании "Газпром добыча Надым" Сергей Меньшиков избран в состав правления "Газпрома". Решение принял совет директоров компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Меньшиков в марте текущего года возглавил департамент добычи "Газпрома". Руководителем ямальской "дочки" стал Игорь Мельников, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора этого предприятия.

Меньшиков избран в состав правления газового холдинга сроком на пять лет.