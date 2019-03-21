У первого замглавы подмосковного Чехова на работе и дома проводятся обыски

Первый заместитель главы подмосковного Чехова подозревается в превышении полномочий. Идут обыски.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, причем сделал это без торгов и аукциона. Расследование показало, что по данной сделке он предоставил рассрочку оплаты на 10 лет, в то время как законом предусмотрен срок не более трех лет.

Как установили следователи, в бюджет администрации до сих пор не поступили деньги по выкупу здания. Администрации Чехова причинен ущерб, размер которого будет установлен оценочной экспертизой.

Возбуждено дело. Сейчас следователями и сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии по местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.

Как сообщало Накануне.RU, в январе в Подмосковье был задержан начальник ОМВД России по городу Чехов. Силовика подозревают в незаконном обороте оружия.