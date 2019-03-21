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Общество Ямало-Ненецкий АО

Ямальцев приглашают обсудить объединение музеев ненецкого писателя Лапцуя и геолога Подшибякина

В Салехарде продолжается дискуссия вокруг преобразования музея-квартиры писателя Леонида Лапцуя. Его, объединив с музеем геолога Василия Подшибякина, превратят в "Музей первых". Власти отмечают, что качество экспозиций от этого не изменится, и не видят смысла раньше времени обсуждать новую концепцию, однако не все с этим согласны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ямальские власти разрабатывают концепцию преобразования музея. Задача – придать пространству современный облик и привлечь посетителей, заявили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства. Руководство музейно-выставочного комплекса (МВК) имени Шемановского, куда сейчас входит музей, полагает, что одним из главных условий преображения музея-квартиры будет сохранение всех личных вещей и обстановки дома писателя.

Сейчас в распоряжение МВК передаётся соседняя квартира в доме на Комсомольской, 40. В ней жил легендарный геолог Василий Подшибякин. Объединение позволит проводить в музее больше встреч и тематических мероприятий. Одно из названий, которое предлагают авторы концепции, - "Мемориальный музей Леонида Лапцуя и Василия Подшибякина. Музей первых": в жизни ненецкий писатель и известный геолог были не только соседями, но и друзьями. 26 марта в МВК всем желающим публично представят новую концепцию.

Музей-квартира Леонида Лапцуя(2019)|Фото: www.yanao.ru

Музей-квартира Леонида Лапцуя

Ранее депутат окружного заксобрания Елена Кукушкина заявила Накануне.RU, что в случае объединения смысл музея потеряется.

"Половина дома – музей-квартира Лапцуя, половина – Василия Подшибякина. Власти решили их объединить, оставив под Лапцуя только комнату. Но это будет совсем другой формат. Сейчас там сохранено всё так, как было при нём, - и библиотека, и рабочий кабинет. Дух полностью сохранён. Это намоленное место", - сказала Кукушкина.

Инициативная группа будет собирать подписи против реорганизации.

"В реорганизации участвует руководство музея имени Шемановского, также тут не обойтись без окружных властей – подобные решения принимаются на высоком уровне. Председатель "Ямал – потомкам" Эдуард Яунгад написал о ситуации письмо губернатору. Молодежь из аборигенов просит сохранить объект, они готовы на пикеты выходить", - сказала Кукушкина.

Директор музея Лапцуя Ольга Приходько рассказала Накануне.RU, что окружной департамент культуры ответил на письмо Яунгада главе арктического региона Дмитрию Артюхову. В нём – о том, что концепция развития учреждения только разрабатывается, и "придавать её сейчас огласке было бы неэтично". И.о. директора департамента Стас Чернавских полагает, что в свете объединения музеев Лапцуя и Подшибякина говорить о том, что первый прекратит своё существование, нельзя – в "Музее первых" равное внимание будет уделено и тому, и другому героям.

"Дополнительно отмечаю, что сейчас у музея-квартиры отсутствует собственная концепция развития", - отметил чиновник.

Он добавил, что в создании документа участвуют компетентные специалисты, и напомнил, что в конце месяца состоится презентация концепции, где её смогут оценить все желающие.

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Ямальцев приглашают обсудить объединение музеев ненецкого писателя Лапцуя и геолога Подшибякина

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Теги: Леонид Лапцуй, Василий Подшибякин, Эдуард Яунгад, Дмитрий Артюхов, Ольга Приходько



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Ранее 04.03.2019 15:15 Мск На Ямале под угрозой ликвидации оказался музей ненецкого писателя Леонида Лапцуя

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