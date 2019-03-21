В Воронежской области женщина погибла при обрушении котельной

В Воронежской области при обрушении здания котельной погибла женщина, еще двое человек пострадали.

Трагедия произошла в Новоусманском районе сегодня утром, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

На месте происшествия работают следователи, проводится доследственная проверка. Котельная находилась на улице Школьная 1-го отделения совхоза "Масловский".

В январе 2018 года здание котельной обрушилось в Челябинской области, два человека погибли. Известно, что здание было заброшенным.

В СК сообщили, что мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома.