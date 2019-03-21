Депутаты гордумы Нижнего Тагила спели гимн России, но ошиблись в словах

Депутаты городской думы Нижнего Тагила спели гимн России, но допустили ошибку в одной фразе. Как сообщает местный портал "Все новости", из-за технического сбоя в мэрии не работала система электронного голосования, микрофоны и не было возможности включить запись гимна, которая по регламенту звучит в начале заседания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вместо фразы "братских народов союз вековой" депутаты спели "дружбы народов союз вековой". Дело в том, что в советском варианте эта строчка звучала, как "дружбы народов надёжный оплот". Народные избранники соединили два варианта в один.