Воронежский губернатор обсудил в Москве реализацию инвестпроекта "Свиноводческий комплекс АГРОЭКО"

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев в Москве встретился с генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой. Как передает корреспондент Накануне.RU, основным вопросом обсуждения стала реализация инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО.

Мясохладобойня - предприятие по убою, переработке и хранению животноводческой продукции» на территории ТОСЭР «Павловск». На встрече также присутствовал председатель совета директоров Группы компаний «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

Для реализации инвестпроекта на территории региона необходимо выполнить ряд условий, в том числе, построить шесть объектов инфраструктуры. В соответствии с договоренностью, достигнутой правительством Воронежской области с руководством «Фонда развития моногородов», в конце 2017 года было подписано соглашение о софинансировании расходов по строительству объектов инфраструктуры в моногороде Павловск общим объемом порядка 1,2 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В ходе встречи обсуждались вопросы готовности проектно-сметной документации на объекты, формирования земельных участков и финансирования строительства. По итогам обсуждения было принято решение о начале финансирования большей части объектов инфраструктуры из средств Фонда развития моногородов во втором полугодии 2019 года.

Кроме того, в рамках встречи Александр Гусев и Ирина Макиева договорились об участии Воронежской области в Едином дне Юнармии для школьников от 14 до 16 лет, который состоится в апреле в ряде российских моногородов. Мероприятие организовано Фондом и пройдет в формате тематической игры-эстафеты.