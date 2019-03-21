21 Марта 2019
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Увеличено количество высших воинских должностей в МЧС

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в перечень воинских должностей, которые подлежат замещению высшими офицерами МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить предельное количество воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 22", - говорится в тексте указа.

До этого таких должностей было 17.

Вместе с тем указом установлено 126 должностей высшего начальствующего состава, ранее их было 131.

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Увеличено количество высших воинских должностей в МЧС

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Теги: МЧС, указ, Владимир Путин



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