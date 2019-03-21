Текслер на встрече с Мякушем обсудил подготовку Челябинска к саммиту ШОС и экологию

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече с председателем ЗСО Владимиром Мякушем обсудил улучшение экологической ситуации и благоустройство Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Текслер отметил, что необходимо продолжать выполнение поручения президента по сокращению выбросов в Челябинске и Магнитогорске, а также решить вопрос с городской свалкой.

"Рассчитываю на предложения с вашей стороны, потому что в областном парламенте есть комитет по экологии и природопользованию", - отметил он.

Также была затронута тема подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.

"Рассчитываю на то, что заксобрание области пойдет навстречу относительно тех предложений, которые мы сделаем по корректировке бюджета. Это касается решений по объектам благоустройства, по наведению порядка в Челябинске, чтобы преобразить город и в следующем году достойно и успешно провести саммиты ШОС и БРИКС", - подчеркнул он.

В свою очередь Мякуш сообщил, что областной парламент готово к конструктивной совместной работе.