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Суд признал незаконной положительную госэкспертизу на вылов косаток из "китовой тюрьмы"

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Решение городского суда об отмене положительной экологической экспертизы оставлено в силе.

Приказ департамента Росприроднадзора о проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по материалам корректировки общего допустимого улова (ОДУ) суд признал незаконным.

Решение суда вступило в законную силу. Таким образом, положительное заключение ГЭЭ на вылов косаток за 2018 год отменяется, сообщил "Интерфаксу" руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Любое дальнейшее использование животных в учебных и культурно-просветительских целях также будет незаконным, добавил он.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривался. При этом ранее стало известно, что часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Директор ФГБНУ "ВНИРО" Кирилл Колончин, возглавивший консилиум ученых, заявил, что некоторые животные из "китовой тюрьмы" могут быть непригодны для жизни на воле.

Однако научный руководитель Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН академик РАН Андрей Адрианов с этим не согласен. Животные были выловлены прошлой осенью, отмечает ученый, а это очень маленький срок, чтобы они успели отвыкнуть от естественной среды.

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Суд признал незаконной положительную госэкспертизу на вылов косаток из "китовой тюрьмы"

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Теги: китовая тюрьма, косатки, белухи



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