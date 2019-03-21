Замглавы Минстроя России Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области

Андрей Чибис назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Напомним, сегодня губернатор Марина Ковтун подтвердила информацию о своей отставке. Во время брифинга она заявила, что приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре.

Президент принял ее отставку и уже провел рабочую встречу с Андреем Чибисом. Путин рассказал о своем решении назначить его врио губернатора Мурманской области.

До назначения Чибис занимал пост заместителя министра строительства России. На днях ему исполнилось 40 лет.

Напомним, сегодня же в отставку подал глава Оренбургской области Юрий Берг. Врио губернатора назначен Денис Паслер.