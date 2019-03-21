"Это предвыборное обострение". В Кургане депутат поссорилась с общественниками и блогерами

В Кургане началась настоящая интернет-война между действующим депутатом городской думы от "Единой России" Людмилой Дорофеевой и местными блогерами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конфликт начался из-за того, что руководитель движения "Наш Заозерный", общественник Дмитрий Хапов заявил, что депутаты Курганской городской думы отказываются встречаться с жителями на своих избирательных округах. 27 января в культурном центре "Современник" депутаты Татьяна Гришанина, Людмила Дорофеева, Наркис Галиаскаров и Владимир Лузин должны были принять участие в совете по вопросам ЖКХ и благоустройства при общественном движении "Наш Заозерный".

"Этот совет проходит каждый месяц. Мы обсуждаем проблемы микрорайона, собираются жители домов, приглашаются ответственные чиновники и депутаты", - отметил Хапов.

Общественник заявил, что на проведении этой встречи настояли жители Заозерного. По их словам, за последние 4 года не было проведено ни одной встречи с жителями некоторыми парламентариями.

Позже в разговоре с Накануне.RU один из депутатов Татьяна Гришанина пояснила ситуацию, сказав, что встречи регулярно проходят, а Хапов лишь якобы пытается "перетянуть одеяло" на себя.

Как сообщил Накануне.RU курганский блогер Илья Винштейн, на Дмитрия Хапова было написано заявление в полицию. Жительница Заозерного Елена Лукашина попросила правоохранительные органы разобраться в отчетной деятельности движения "Наш Заозерный". Хапов и Винштейн предполагают, что ее могла попросить об этом депутат Людмила Дорофеева, которая является соседкой заявительницы.

"В этой ситуации Дорофеева подставляет Лукашину, которой придется держать ответ за свои обвинения. Я думаю, что такими поступками Дорофеева себя уже полностью дискредитировала", - сообщил Накануне.RU свое мнение Илья Винштейн.

Дмитрий Хапов на своей странице в соцсети прокомментировал ситуацию, отметив, что в заявлении в полиции Лукашина просит проверить бухгалтерскую отчетность движения "Наш Заозерный".

"Потребовала отчитаться о том, сколько мы получили денег за сдачу макулатуры, и негодует, почему это мы не отчитываемся за макулатуру. Что-то 5 лет никого эти вопросы не волновали, а за полгода до очередных перевыборов местных депутатов вдруг стали появляться подобные кляузы", - отметил Хапов.

После этого в социальных сетях началась травля Хапова и Винштейна. Как предположил последний, сразу с нескольких фейковых аккаунтов в соцсети "Вконтакте" неизвестные люди начали обливать блогеров грязью и писать информацию, не соответствующую действительности. Винштейн предполагает, что в этой ситуации может быть замешана Людмила Дорофеева.

Как сообщила Накануне.RU депутат, она "вообще не владеет информацией".

"Вы знаете, я уже две недели в Тюмени в санатории. Я в отпуске, поэтому прокомментировать ничего не смогу", - заявила Людмила Дорофеева.

Заявительница Елена Лукашина не ответила на звонки корреспондента Накануне.RU.

Ранее на встрече с жителями Заозерного в культурном центре "Современник" Людмила Дорофеева заявила, что движение "Наш Заозерный" создали именно депутаты, а блогеры якобы не имеют к этому никакого отношения. Именно после этого в соцсетях и появились скандальные фейки, которые высказывались против деятельности Хапова и Винштейна.

Ситуацию прокомментировал депутат городской думы, который попросил не называть его имени и фамилии.

"Это началось сейчас предвыборное обострение. Дорофеева, раз уж я комментирую как инкогнито и могу называть вещи своими именами, опозорилась по полной программе. Весь город знает, что Дима Хапов стоял у истоков движения "Наш Заозерный". Дорофеева же перед выборами, которые пройдут в сентябре, решила активизироваться и начался вот этот "черный пиар". Но она не подумала, что дело дойдет до освещения ситуации в прессе. Как она себя поведет, когда выйдет из отпуска, посмотрим", - сообщил Накануне.RU народный избранник.