21 Марта 2019
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Глава Якутии заявил об усилении мер против нелегалов после инцидента с изнасилованием якутянки

Глава Якутии Айсен Николаев заявил об усилении мер против нелегальной миграции после инцидента с изнасилованием якутянки. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, добавив, что законопослушный бизнес при этом ущемлен не будет.

"Хочу подчеркнуть, что предпринимаемые сегодня правоохранительными и надзорными органами усиленные меры касаются исключительно нелегального бизнеса и нелегальной миграции. Законопослушные предприниматели не будут ущемлены в правах. Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена", - заявил он.

Он отметил, что все подозреваемые задержаны и арестованы, и, по его мнению, конфликт не должен разрастаться дальше. 

"Мы не выступаем против представителей киргизской или какой-то другой национальности, мы против преступности, какой бы национальности она ни была. И не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни", - говорится в обращении Николаева.

Также он сообщил, что "истерия, нагнетаемая сейчас некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности".

Глава региона подтвердил, что в эти дни на маршруты в Якутске не вышла часть водителей автобусов, и работали не все овощные ларьки.

"Стройки, транспорт, торговые центры во всех районах республики работают в штатном режиме. Ситуация в столице, после задержания сегодня пары провокаторов, тоже стабильная", - добавил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RUситуация в Якутске накалилась несколько дней назад, после того, как приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

Вечером 17 марта в городе прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь расправы.

 

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Глава Якутии заявил об усилении мер против нелегалов после инцидента с изнасилованием якутянки

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Теги: Айсен Николаев, мигранты, Якутия, изнасилование



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