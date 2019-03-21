Паслер получил должность губернатора. В Оренбургской области

Денис Паслер, бывший премьер свердловского правительства, близкий к олигарху Виктору Вексельбергу, все-таки получил губернаторскую должность. Правда, в Оренбургской области, где пост главы покинул Юрий Берг.

Сегодня Паслер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства сообщил ему о своем решении назначить его врио.

Напомним, Паслер долгое время работал в Свердловской области, но в 2016 году, после усиливавшихся слухов о том, что он и стоящие за ним бизнес-группы рассматривают перспективы продвижения его на губернаторское кресло, Паслер был уволен, его должность сокращена (губернатор Евгений Куйвашев забрал его функционал себе), а он впоследствии, в 2017 году, занял пост руководителя "Т-Плюс".