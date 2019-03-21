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Экономика В России

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

Forbes опубликовал обновленный рейтинг десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами. В общей сложности в 2018 году они заработали на продаже активов и дивидендах более $11 млрд.

Возглавил рейтинг возглавил Сергей Галицкий, который в 2018 году продал свою долю в "Магните" банку ВТБ за 138 млрд рублей. Его доход по оценке издания составил $2,44 млрд.

Галицкий входит в список 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes с 2005 года.

В 2012 году он занял 216-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $4,9 млрд. В мае 2015 года Forbes оценивал состояние Галицкого в $8,3 млрд, в 2016 году - в $5,7 млрд, в 2017 году - в $6,8 млрд.

На втором месте рейтинга - Михаил Прохоров, чей доход за отчетный период составил $1,77 млрд за счет продажи баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций "Русала".

На третьей позиции - Владимир Лисин с доходом в $1,59 млрд, полученным от дивидендов НЛМК.

Напомним, в прошлом году лидером рейтинга стал Кирилл Шамалов, доход которого оценивался в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций "Сибура". В этом году он в список не попал.

Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем присутствуют Михаил Прохоров, Алексей Мордашов, Алишер Усманов , Владимир Лисин, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.

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В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

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Теги: рейтинг, миллиардеры, сергей галицкий



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