21 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина собралась ввести санкции против "неправильных" украинских телеканалов

Украина собралась ввести санкции против двух украинских телеканалов. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) поручил СБУ завершить проверку юридических лиц для введения санкций в отношении телеканалов "NewsOne" и "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Фактически дано поручение найти повод для ведения санкций против телеканалов, связанных с людьми "неправильных" взглядов. Напомним, канал "112 Украина", как считается, связан с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, а "NewsOne" - с главой партии "Наши" Евгением Мураевым. Оба выступают за налаживание отношений с Россией и резко критикуют нынешний украинский режим.

СНБО заявил, что санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, если только они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СБУ должна найти ее в деятельности этих каналов, чтобы ввести против них санкции, как ранее просила Верховая рада в постановлении от 4 октября прошлого года. Санкции предусматривают, в частности, лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот, блокировку активов.

При этом в начале января электронная петиция к украинскому президенту Петру Порошенко о недопущении введения санкций против этих телеканалов набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, но так и не была рассмотрена.

Генеральный директор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф назвал это "прямым и грубым политическим давлением на канал как на независимое СМИ". Он отметил, что это попытка запугать работников канала накануне выборов и подготовить почву для его закрытия.

Евродепутат Нейтан Джилл заявил 15 марта, что накануне выборов киевская власть усиливает давление на оппозиционные каналы.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году организация "Amnesty International" заявила о давлении на СМИ и журналистов на Украине. Об этом же заявляли в ООН.

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Украина собралась ввести санкции против "неправильных" украинских телеканалов

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Теги: Украина, санкции, телеканал, СБУ



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