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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Первый замглавы Ноябрьска сменил подследственного депутата Павла Крюкова на посту секретаря "Единой России"

Первый замглавы Ноябрьска Андрей Власов стал новым секретарем местного отделения "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Соперником Власова был депутат Сергей Валько. Однако выбор был сделан в пользу Власова. Теперь он будет руководить местным отделением "ЕР" в течение пяти лет. Решение было принято путем тайного голосования во время очередной партийной конференции.

Отметим, что Андрей Власов стал секретарем вместо депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Павла Крюкова, который в 2017 г. был задержан по подозрению во взяточничестве.

Павел Крюков был арестован в ноябре 2017 г.. По версии следствия, он получил взятку в сумме более 1 млн рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия. Под домашний арест Крюков вышел в июле 2018 г., а в сентябре того же года суд не стал продлевать меру пресечения. Отметим, что о завершении расследования уголовного дела против Крюкова до сих пор не сообщалось. Членство Крюкова в партии "Единая Россия" приостановила в 2017 г.

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Первый замглавы Ноябрьска сменил подследственного депутата Павла Крюкова на посту секретаря "Единой России"

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Теги: Павел Крюков, Андрей Власов, Единая Россия



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