Роскачество определило самые качественные наушники

Роскачество провело тестирование наушников, определив самые качественные для потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Исследование включало анализ проводных и беспроводных наушников разных ценовых категорий. Всего протестировали 177 пар наушников.

"Первыми были протестированы 84 пары беспроводных наушников с наиболее современной системой передачи сигнала – через Bluetooth. Вторая часть исследования была посвящена наушникам проводным. Исследовано 93 пары", - говорится в сообщении.

Лучшими наушниками по совокупности всех параметров стали проводные наушники Sennheiser HD 630VB, беспроводные наушники Sony WH-1000XM2 и проводные наушники Bose SoundSport (iOs).

Наушниками с самым качественным звуком признаны проводные наушники Sennheiser HD 630VB, второе и третье места – за беспроводными Sony WH-1000XM2 и Sennheiser RS 175.

"А в тройку самых комфортных вошли беспроводные наушники Bang & Olufsen Beoplay H7, Sony WHH900N h.ear on 2 Wireless NC и проводные Sennheiser Urbanite XL", - говорится в сообщении.

Среди беспроводных наушников в топ-20 вошли модели AKG, Bose, Beats, Audio-Technica, Apple и Samsung.

"Если в офисе или в метро слишком шумно, можно обратить внимание на наушники с функцией шумоподавления. Пять баллов за нее получили наушники Bose QuietComfort 25", - также отмечается в исследовании.

Чтобы не мешать окружающим звуками из ваших наушников советуют выбирать модели с минимальной акустической утечкой. Лидер здесь - наушники Sony MDR-ZX110NA.