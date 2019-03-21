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Спорт За рубежом

"Ювентус" отказался от предсезонного турне по США из-за Роналду: его могут задержать

Итальянский "Ювентус" отказался от предсезонного турне по США. Причиной стало то, что в Штатах могут задержать главную звезду команды - португальца Криштиану Роналду.

Напомним, в январе американская полиция направила запрос на предоставление образца ДНК Роналду. Это связано с возобновлением расследования инцидента 10-летней давности: тогда бывшая модель и школьная учительница Кэтрин Майорга заявила, что была изнасилована известным футболистом.

По данным New York Times, вместо международного Кубка чемпионов, ежегодно проходящего в США, в этом году "Ювентус" отправится в Китай и Сингапур. Как утверждает издание, сделано это, чтобы избежать проблем у Криштиану: из-за дела об изнасиловании португальский форвард может быть задержан властями США, как только появится в стране.

Отметим, это не единственные неприятности Роналду за последнее время. Так, в январе он признал вину в налоговых преступлениях в Испании и теперь обязан заплатить штраф - около 19 млн евро. А недавно УЕФА открыл дело против Роналду из-за неприличного "жеста Симеоне", показанного им после матча Лиги чемпионов с "Атлетико".

Криштиану Роналду, "жест Семионе"(2019)|Фото: Etsuo Hara/Getty Imagesxnxn

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"Ювентус" отказался от предсезонного турне по США из-за Роналду: его могут задержать

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Теги: Роналду, задержание, Ювентус, США



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