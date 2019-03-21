УВЗ защитил деловую репутацию. Суд признал, что "Панорама УФО" публиковала порочащие корпорацию заметки

Корпорация "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") выиграла суд о защите деловой репутации с информагентством "Панорама УрФО", называющим себя "главным информационным порталом УрФО" и аффилированным с экс-депутатом Нижнетагильской гордумы, главредом позиционирующего себя полпредским агентством "УрФО 24" Андреем Муриновичем (на фото), об этом сообщает издание "ТагилСити".

По данным этого СМИ, претензии машиностроительная корпорация предъявила к вышедшей в начале июня 2018 года заметке о грядущем визите гендиректора УВЗ Александра Потапова на Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в Уралвагонзавод). Издание со ссылкой на инсайдеров предположило, что приезд руководителя корпорации может быть связан с закрытием челябинского производства. Также, сославшись на неназванных экспертов, СМИ заявило, что "УВЗ не справляется с задачей возрождения предприятий машиностроения".

"Уралвагонзавод" предъявил "Панораме УрФО" (ООО "Агентство содействия перспективным проектам") иск о защите деловой репутации и взыскании 4 млн руб. в качестве компенсации. После проведенной лингвистической экспертизы суд признал часть изложенных в заметке сведений несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию УВЗ, но не нашел оснований для компенсации корпорации материального ущерба.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" изданию "ТагилСити" сообщили, что в корпорации пока не решили, будут ли обжаловать решение. 19 марта юристы УВЗ направили в суд ходатайство о разъяснении, как и в какой срок "Панорамой УрФО" будет дано опровержение, поскольку в решении арбитража об этом не говорится.

Вместе с тем, на "Уралвагонзаводе" позитивно восприняли то, что суд признал опубликованные в статье сведения пророчащими репутацию УВЗ. В корпорации УВЗ уверены, что отстаивать свою честь и репутацию необходимо. А журналистам, которые в погоне за лживыми сенсациями пренебрегают истиной и нормами этики, по мнению руководства машиностроительного холдинга, не стоит забывать, что подобное "творчество" по созданию мифов может быть чревато "в судебном порядке", - так прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

Тагильские СМИ отмечают, что резкие по тональности и содержанию материалы об "Уралвагонзаводе" стали появляться на "Панораме УрФО" после передачи акций предприятия госкорпорации "Ростех" и смены команды Олега Сиенко, с именем которого связана политическая карьера и Андрея Муриновича, и экс-полпреда Игоря Холманских. Примечательно, что, как пишет "ТагилСити", критический материал был опубликован в "полпредском" СМИ за месяц до отставки Холманских, после чего он стал председателем совета директоров "Уралвагонзавода".

В ответе на вопрос об ангажированности "Панорамы УрФО" полпредством в пресс-службе УВЗ отметили, что никогда не воспринимали одно СМИ, как чей-то рупор, а основываются на принципе независимости средств массовой информации. Поэтому говорить, что тот материал являлся отображением позиции полномочного представителя президента РФ – полная чушь, заявили в корпорации.

Появление жестких и даже недостоверных материалов на "Уралвагонзаводе" объясняют, скорее, новыми принципами взаимодействия корпорации со СМИ - ранее это направление курировал экс-заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

"Нам сложно и не нужно предполагать об источниках появления подобного материала. Если раньше на Уралвагонзаводе, при прежнем руководстве PR, действительно процветало размещение платных материалов в СМИ, и "Панораме УрФО" также уходили деньги (договоры в наличии), то сегодня эта практика жестко пресечена и отношения с журналистами мы пытаемся строить на принципах открытости и профессионального взаимоуважения в рамках закона", - говорят в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Андрей Муринович заявил TagilCity.ru, что у "Панорамы УрФО" никогда не было контрактов на информационное обслуживание с "Уралвагонзаводом", а в случае необходимости журналисты издания "и по Сиенко проходились". Об иске УВЗ, по словам Муриновича, редакция и учредители издания узнали только после вынесенного решения (на суде представители ответчика отсутствовали)

"Мы реально не знали об этом процессе. Обжаловать ничего не будем, раз журналисты косяк допустили. Подготовим, значит, сейчас материал позитивный о том, сколько тракторов за это время в Челябинске выпустили, как "Уралвагонзавод" машиностроение поднимает", - прокомментировал Андрей Муринович.