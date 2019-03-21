Росгеология после скандала с Горрингом усилила контроль за морально-этическим поведением сотрудников

Государственная Росгеология заявила об усилении контроля за моральным поведением сотрудников как в стенах компании, так и за ее пределами. Заявление опубликовано в официальном аккаунте госкомпании в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос корпоративной культуры - один из первостепенных вопросов для холдинга, говорится в сообщении: "На текущий момент принимается ряд мер по усилению контроля за соблюдением работниками холдинга кодекса корпоративной этики и по развитию корпоративной культуры. Ключевая задача - формирование единых ценностей, норм и высоких стандартов морально-этического поведения для всех сотрудников".

Напомним, в январе был уволен первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.