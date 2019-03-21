ВСМ Челябинск – Екатеринбург вошла в программу развития РЖД до 2025 года

Проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург вошел в долгосрочную программу развития ОАО "РЖД" до 2025 года, которую утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, приоритетными являются линии высокоскоростного и скоростного сообщения, составляющие потенциальный высокоскоростной железнодорожный трансконтинентальный коридор "Евразия". Это Железнодорожный - Владимир - Гороховец с организацией движения от Москвы до Нижнего Новгорода; Казань - Екатеринбург; Екатеринбург - Челябинск; Москва – Красное.

Так, ВСМ Челябинск – Екатеринбург вошла в инвестиционную программу РЖД на период 2019 - 2025 годов по базовому сценарию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд руб. Челябинская область готова финансировать проект, но на этапе эксплуатации. ВСМ свяжет два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск. Время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составит 1 час 10 минут

На этапе строительства власти рассчитывают, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.