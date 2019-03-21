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Общество В бывшем СССР

Казахстанцы выступили против переименования столицы в Нурсултан

У здания администрации Астаны накануне вечером прошла акция протеста против переименования столицы.

Полиция задержала около 20 человек, сообщает издание "Власть". Задержание произошло после перепалки с человеком, который представился бизнесменом.

Напомним, идея переименовать Астану в Нурсултан принадлежит новому главе среднеазиатского государства Касым-Жомарту Токаеву, который озвучил ее после принесения присяги. Также он предложил построить монумент Назарбаеву в центре города и назвать в честь него центральные улицы во всех областных центрах.

Вчера депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в Конституцию о переименовании столицы.

20 марта на международном ресурсе была создана петиция против переименования Астаны в Нурсултан, передает Regnum.

Авторы обращения считают, что подобные решения необходимо принимать через референдум. Также, по их мнению, средства, необходимые на переименование, могут быть потрачены на другие нужды. Под обращением подписались более 30 тыс. человек.

Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, объявил о своей отставке 19 марта. Сообщалось, что он останется главой партии "Нур-Отан" и членом Совбеза Казахстана.

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Казахстанцы выступили против переименования столицы в Нурсултан

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Теги: астана, нурсултан, акция протеста



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