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Общество Свердловская область

Андрей Малахов завершил съёмки на перевале Дятлова, где погибли уральские туристы

Телеведущий Андрей Малахов закончил съёмки вместе со своей группой на перевале Дятлова, где в 1959 году погибли уральские туристы. На перевал Дятлова команда "Дикого Севера" доставила несколько десятков сотрудников федеральных СМИ, чтобы те провели своё журналистское расследования. Об этом сообщили в клубе экспедиций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Полет до перевала Дятлова длился полтора часа. Посадить борт в горах удалось только со второй попытки. Северный Урал славится своими сильными ветрами и метелями. В этот раз скорость ветра достигала 20 м/сек. В горах ведущего Андрея Малахова возле костра ждала манси Альбина Анямова. Мы привезли ее на перевал по просьбе продюсеров телеканала. После записи интервью, съёмочную группу подняли на склон горы Холатчахль в то самое место, где была установлена палатка группы Игоря Дятлова", - сообщают в группе.

Андрей Малахов, перевал Дятлова(2019)|Фото: vk.com/pripolargroup

Андрей Малахов, перевал Дятлова(2019)|Фото: vk.com/pripolargroup

На протяжении пяти с половиной часов вертолёт ожидал телевизионщиков на склоне горы и в итоге благополучно доставил съемочную группу программы "Прямой эфир" в город Ивдель.

Андрей Малахов, перевал Дятлова(2019)|Фото: vk.com/pripolargroup

Параллельно свое расследование в эти дни на перевале Дятлова проводят сотрудники прокуратуры. Их в горы доставили на снегоходах спасатели МЧС.

Андрей Малахов, перевал Дятлова(2019)|Фото: vk.com/pripolargroup

Андрей Малахов, перевал Дятлова(2019)|Фото: vk.com/pripolargroup

Напомним, что группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Следственном комитете (СК) РФ установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. В ведомстве полагают, что туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание. Первая группа погибла у костра без теплой одежды и еды, так как была не способна поддерживать огонь, вторая заблудилась в поисках заваленной снегом палатки, а третья провалилась в сугробы в поисках более надежного убежища. В заключение следователи сделали вывод, что их подготовка была слишком слабой для столь экстремального похода.

С выводами Следственного комитета по данному делу категорически не согласился уральский исследователь Валентин Дегтерев, который убеждён, что в 1959 году в горах Северного Урала произошло "обычное криминальное преступление".

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Андрей Малахов завершил съёмки на перевале Дятлова, где погибли уральские туристы

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Теги: Дятлов, гибель, причины, СКР, Андрей Малахов



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