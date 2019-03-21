Киев отказал ОБСЕ в регистрации российских наблюдателей на выборах

ЦИК Украины отказал Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан России в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны 31 марта. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что ОБСЕ подала заявление о регистрации 24 граждан России официальными наблюдателями, которое было отклонено.

Напомним, Киев принял специальный закон, запрещающий гражданам России быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах даже в составе международных миссий.

Директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир подчеркнула, что отказ Киева противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ. Ранее в ОБСЕ заявили, что решение Киева о недопуске наблюдателей "не имеет прецедентов".