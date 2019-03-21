21 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Киев отказал ОБСЕ в регистрации российских наблюдателей на выборах

ЦИК Украины отказал Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан России в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны 31 марта. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что ОБСЕ подала заявление о регистрации 24 граждан России официальными наблюдателями, которое было отклонено.
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Напомним, Киев принял специальный закон, запрещающий гражданам России быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах даже в составе международных миссий.

Директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир подчеркнула, что отказ Киева противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ. Ранее в ОБСЕ заявили, что решение Киева о недопуске наблюдателей "не имеет прецедентов".

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Киев отказал ОБСЕ в регистрации российских наблюдателей на выборах

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Теги: Украина, выборы президента Украины, наблюдатели, ОБСЕ



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