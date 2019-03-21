Губернатор Оренбургской области заявил об уходе в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг заявил об уходе в отставку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее прошение об отставке он направил президенту РФ Владимиру Путину.

Обращаясь к жителям области, он поблагодарил земляков за доверие на выборах и "колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей".

"Мы с вами сделали многое: строили школы и детские сады, дороги и больницы, создавали комфортную городскую среду. В фокусе внимания Правительства области всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт. Я думаю, многое получилось", - заявил Берг.

По его словам, Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране. Также Берг отметил успехи региона в образовании, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

"До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Решение, безусловно, примут жители Оренбургской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в обращении.

Он призвал земляков сохранять межнациональный мир и дружбу и пообещал в дальнейшем на каких-бы то ни было постах отстаивать интересы Оренбургской области и ее жителей.

"Горжусь, что являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона – Сердца Евразии", - заключил Берг.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прогнозировалось, что в отставку в ближайшее время могут уйти до шести руководителей регионов, глава Оренбургской области Юрий Берг назывался среди них.

Напомним, четыре региона на этой неделе пережили смену власти. Главу Республики Калмыкия Алексея Орлова сменил 38-летний спортсмен, известный кикбоксер Бату Хасиков, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – 46-летний заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, Алтая – 46-летний заместитель руководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин. Сегодня официально об оставке заявила глава Мурманской области Марина Ковтун.