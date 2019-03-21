На Южном Урале будут судить терапевта, которая поставила неверный диагноз пациенту - после этого он умер

В Верхнем Уфалее врач-терапевт поставила пациенту неверный диагноз, в результате этого он скончался.

Врач после предположительного диагноза дежурного врача не оказала медицинскую помощь по своей специальности, не определила тактику ведения пациента, не разработала план обследования, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Терапевт также не приняла мер, направленных на диагностику имевшегося у пациента заболевания - язвенная болезнь желудка. Это привело к смерти пациента на четвертый день нахождения в больнице.

Сейчас терапевта ждет суд.