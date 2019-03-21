Китайских торговцев в Венесуэле ограбили на миллионы долларов

Китайская диаспора в венесуэльском городе Маракаибо оценила ущерб от грабежей 10-12 марта.

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Тогда на фоне массового отключения от электричества по всей стране прошла серия актов мародёрства, которые не смогли своевременно пресечь армия и полиция.

По информации We-Chat-канала "Сообщения китайских эмигрантов в Венесуэле", из 32 магазинов, зарегистрированных в Маракаибо на китайцев, полностью разграблены 27, 5 - частично. Общий ущерб, по предварительным данным, превышает 10 млн долларов. Из некоторых магазинов злоумышленники унесли всё что можно, а то, что не получилось унести – сломали.

По счастью обошлось без жертв и пострадавших. Очевидцы сообщают, что мародёры приезжали на автомобилях и быстро грабили магазины один за другим. Не смогли спастись от разорения и объекты, принадлежащие западным предпринимателям.

При этом грабежи не были похожи на предыдущие: злоумышленников интересовала не только еда, в первую очередь разграблению подверглись магазины с электроприборами, мебелью и одеждой.

Маракаибо посетила делегация китайских чиновников во главе с председателем ассоциации хуацяо [этнических китайцев] Венесуэлы Чэнь Цзяньхуэем. Они на местах дали инструкции пострадавшим торговцам и обратились к местным властям, чтобы те как можно скорее предоставили государственный кредит на восстановление.

8 марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС Эль-Гури произошла авария, вызвавшая масштабные отключения электричества по всей стране. Национальная корпорация по электроэнергетике сочла произошедшее "частью электрической войны" против государства.