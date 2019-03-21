Китайских торговцев в Венесуэле ограбили на миллионы долларов

21 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия За рубежом

Китайских торговцев в Венесуэле ограбили на миллионы долларов

Китайская диаспора в венесуэльском городе Маракаибо оценила ущерб от грабежей 10-12 марта.
Читайте также:

Тогда на фоне массового отключения от электричества по всей стране прошла серия актов мародёрства, которые не смогли своевременно пресечь армия и полиция.

По информации We-Chat-канала "Сообщения китайских эмигрантов в Венесуэле", из 32 магазинов, зарегистрированных в Маракаибо на китайцев, полностью разграблены 27, 5 - частично. Общий ущерб, по предварительным данным, превышает 10 млн долларов. Из некоторых магазинов злоумышленники унесли всё что можно, а то, что не получилось унести – сломали.

Китайский магазин в Маракаибо после грабежей(2019)|https://mp.weixin.qq.com/s/zdYY7eeYmq54ZDjl4loFLA

По счастью обошлось без жертв и пострадавших. Очевидцы сообщают, что мародёры приезжали на автомобилях и быстро грабили магазины один за другим. Не смогли спастись от разорения и объекты, принадлежащие западным предпринимателям.

При этом грабежи не были похожи на предыдущие: злоумышленников интересовала не только еда, в первую очередь разграблению подверглись магазины с электроприборами, мебелью и одеждой.

(2019)|Фото: https://mp.weixin.qq.com/s/zdYY7eeYmq54ZDjl4loFLA

Маракаибо посетила делегация китайских чиновников во главе с председателем ассоциации хуацяо [этнических китайцев] Венесуэлы Чэнь Цзяньхуэем. Они на местах дали инструкции пострадавшим торговцам и обратились к местным властям, чтобы те как можно скорее предоставили государственный кредит на восстановление.

(2019)|Фото: https://mp.weixin.qq.com/s/zdYY7eeYmq54ZDjl4loFLA

8 марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС Эль-Гури произошла авария, вызвавшая масштабные отключения электричества по всей стране. Национальная корпорация по электроэнергетике сочла произошедшее "частью электрической войны" против государства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Китайских торговцев в Венесуэле ограбили на миллионы долларов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Венесуэла, Маракаибо, блэкаут, грабежи, мародёрство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2019 16:31 Мск Китай поможет восстановить энергоснабжение Венесуэлы
Ранее 12.03.2019 07:50 Мск В Венесуэле задержаны подозреваемые в атаке на энергосистему страны
Ранее 11.03.2019 03:09 Мск Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП
Ранее 08.03.2019 08:23 Мск Диверсия на ГЭС имени Боливара привела к отключениям электричества в мятежной Венесуэле

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 980

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети