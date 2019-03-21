На музей "Хохловка" и ремонт стадиона "Гайва" выделят деньги из резервного фонда Прикамья

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании во втором чтении приняли поправки в бюджет на 2019-2021 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, законопроект был внесен губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и рассмотрен в первом чтении на заседании 21 февраля. Изначально проект предусматривал увеличение доходов на 964 млн руб., и расходов - на 3 млрд руб. Деньги предлагалось выделить, в частности, на изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта "Пермь-300", капремонт домов, находящихся в предаварийном состоянии, совершенствование оказания медицинской помощи.

Поправки к проекту принимались до 1 марта. Всего было внесено 20 поправок. В основном эти поправки касаются перераспределения высвободившихся средств: их направят на снос расселенных жилых домов, обустройство спортивных площадок, ремонт участковых пунктов полиции и установку 40 модульных зданий в муниципалитетах, где нет помещений для участковых.

Кроме того, решено выделить 140 млн руб. из резервного фонда края на ремонт стадиона "Гайва" - там заменят футбольное поле, покупку инвентаря для спортивных школ, покупку марийской, удмуртской, тараской усадеб для музея "Хохловка", а также развитие инфраструктуры музея.

Напомним, с принятием изменений в бюджет возрос и дефицит региона. Средства на погашение дефицита у региона предусмотрены.

Изменения в бюджет во втором чтении депутаты поддержали единогласно.