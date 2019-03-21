Пропавшая в Екатеринбурге школьница нашлась в Москве: сидела с приятелем в баре

21 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Центральный ФО Москва

Пропавшая в Екатеринбурге школьница нашлась в Москве: сидела с приятелем в баре

16-летняя школьница, пропавшая в Екатеринбурге, нашлась живой и здоровой. Ее обнаружили в Москве, когда она сидела в баре.
Читайте также:

Девушка пропала в конце прошлого года. Поскольку сразу отыскать ее не удалось, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, благодаря совместным с полицией мероприятиям было установлено, что несовершеннолетняя жива и, возможно, находится в Москве. В результате ее нашли в одном из баров столицы, где она сидела в компании со своим знакомым.

В ходе расследования выяснилось, что семья, в которой воспитывается девушка, благополучная, но она и раньше уходила из дома, так как любит путешествовать. На допросе сама школьница пояснила, что в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. С учетом этого следователи решили прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пропавшая в Екатеринбурге школьница нашлась в Москве: сидела с приятелем в баре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьница, Москва, пропала, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 937

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети