Пропавшая в Екатеринбурге школьница нашлась в Москве: сидела с приятелем в баре

16-летняя школьница, пропавшая в Екатеринбурге, нашлась живой и здоровой. Ее обнаружили в Москве, когда она сидела в баре.

Девушка пропала в конце прошлого года. Поскольку сразу отыскать ее не удалось, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, благодаря совместным с полицией мероприятиям было установлено, что несовершеннолетняя жива и, возможно, находится в Москве. В результате ее нашли в одном из баров столицы, где она сидела в компании со своим знакомым.

В ходе расследования выяснилось, что семья, в которой воспитывается девушка, благополучная, но она и раньше уходила из дома, так как любит путешествовать. На допросе сама школьница пояснила, что в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. С учетом этого следователи решили прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления.