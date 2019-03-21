В Зауралье объем страховых премий за год вырос сразу на 500 млн рублей

В Зауралье за год объем страховых премий вырос на 500 млн руб. - в прошлом году он cоставил 2 651 млн руб., а в 2017 году - 2 150 млн руб.

Всего за прошлый год жители Курганской области заключили 535 тыс. договоров страхования. Это на 119 тыс. больше, чем годом ранее.

Больше всего договоров - по страхованию жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

"На положительную динамику страхового рынка повлияло несколько факторов: например, в Курганской области произошло снижение цен на некоторые страховые продукты – подешевели полисы добровольного страхования жилья и автокаско. Кроме того, сферу страхования стимулирует высокий спрос на потребительские кредиты и ипотеку, совместно с которыми заключаются страховые договоры", - прокомментировал Управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов.