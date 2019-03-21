В Югре отмечают значимую дату в истории нефтедобычи

21 марта 2019 года исполняется 58 лет со дня открытия Мегионского месторождения. В этот день в 1961 году был получен первый в Среднем Приобье нефтяной фонтан. Произошло это вопреки неверию скептиков и благодаря упорству известного геолога Фармана Салманова – рискуя должностью и добрым именем, он самовольно перевел геологическую партию из Новосибирска в Сургут и организовал бурение.

Сегодня первая скважина на протоке Баграс – исторический памятник. Два года назад, как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", этот комплекс был отреставрирован. Сюда регулярно приезжают молодые специалисты предприятия, чтобы отдать дань памяти ветеранам-первопроходцам. Гостями мемориального комплекса часто становятся и школьники Мегиона – нефтяники проводят для подрастающего поколения экскурсии и знакомят с историей нефтедобычи Среднего Приобья.

"Вклад ветеранов в становление и развитие нефтедобычи на берегах Оби трудно переоценить. Их трудовой энтузиазм и преданное служение делу позволили создать мощный промышленный комплекс – фундамент грандиозных побед и свершений "Мегионнефтегаза". Во многом благодаря старшему поколению нефтяников история, которая началась с освоения Мегионского месторождения, продолжается в делах и проектах сегодняшнего дня. Мы искренне гордимся тем, что являемся продолжателями славных традиций первопроходцев", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.