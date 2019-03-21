В Прикамье появилось семь новых городских округов

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержали создание Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Октябрьского и Очерского, Чердынского и Чусовского городских округов, передает корреспондент Накануне.RU.

Наиболее активное обсуждение сложилось вокруг законопроекта об объединении поселений Добрянского района. Перед депутатами выступил глава района Константин Глызин. Он сообщил, что на территории района прошли публичные слушания.

"Мы максимально широко проинформировали наших жителей. Практически во всех поселениях на этих мероприятиях собрались полные залы неравнодушных жителей. Людям эта тема была интересна, они высказывали свое мнение. Звучали разные мнения, но в целом, предлагаемые изменения по преобразованию Добрянского района были поддержаны", - сообщил глава района.

Однако, как оказалось, такое единодушие проявили не все жители. На прошедшем накануне заседании комитета краевого парламента по госполитике, было отмечено несогласие жителей Полазны с решением о присоединении к Добрянскому городскому округу. Экс-председатель земского собрания Добрянского района Александр Махов сообщил, что за четыре дня против объединения подписались около 5,5 тыс. жителей Полазны, что якобы составляет 55% населения. Общественник просил предоставить ему слово во время заседания заксобрания, однако депутаты большинством голосом не позволили ему выступить.

После доклада Константина Глызина депутат от ЛДПР Александр Григоренко попросил прокомментировать ситуацию в Полазне и ответить на вопрос - сколько все-таки жителей муниципалитета высказались против объединения. Константин Глызин заявил, что мнения разделились "примерно поровну",

"В Полазне состоялись публичные слушания в зале присутствовали больше 200 человек. Звучали разные мнения и за и против. Процессы против были в основном обусловлены эмоциональными высказываниями. Процессы же за всегда старались полно четко расшифровывать какие ждут плюсы территорию. Территория неспокойная, но думаю положительные изменения все скоро увидят", - заявил он.

Депутат заксобрания от КПРФ Владимир Корсун во время выступления заявил, что на территории Пермского края наблюдается кризис местного самоуправления.

"Деньгами местное самоуправление не обеспечили, лишили население прямых выборов, убрали выборы по партийным спискам и в итоге местное самоуправление стало зависимым от региональной власти и никакой независимости нет. Власть без контроля - это чума", - заявил политик. Он добавил, что считает реорганизацию поспешной и что с ней они наломают дров.

В результате, законопроект о преобразовании Добрянского района поддержал 41 депутат. Четыре проголосовали против, еще два воздержались.

Преобразование остальных территорий было поддержано большинством голосов и практически без обсуждений.