21 Марта 2019
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Политика Северо-Западный ФО В России Мурманская область

Марина Ковтун подтвердила, что подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подтвердила информацию о своей отставке во время брифинга.

Глава региона сообщила, что приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре.

По ее словам, решение было трудным, но "обновление в высших эшелонах власти необходимо".

Ранее о том, что глава Мурманской области написала заявление об отставке, сообщили СМИ. Кто займет пост губернатора до выборов, пока неизвестно.

Напомним, четыре региона на этой неделе пережили смену власти. Главу Республики Калмыкия Алексея Орлова сменил 38-летний спортсмен, известный кикбоксер Бату Хасиков, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – 46-летний заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, Алтая – 46-летний заместитель руководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин.

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Марина Ковтун подтвердила, что подала в отставку

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Теги: марина ковтун, мурманская область



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Ранее 19.03.2019 20:37 Мск Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке

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